فليك يتفوق على جوارديولا ولويس إنريكي مع برشلونة

واصل هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تحقيق الأرقام المميزة مع الفريق الكتالوني، بعدما قاده إلى اكتساح فالنسيا بخماسية نظيفة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

فالنسيا ضد برشلونة

ولم يقتصر إنجاز المدرب الألماني على الفوز العريض، بعدما انفرد بصدارة قائمة تاريخية لمدربي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، متجاوزًا اثنين من أبرز الأسماء التي تولت قيادة الفريق خلال السنوات الماضية.

ووصل فليك إلى 63 انتصارًا خلال أول 80 مباراة له مع برشلونة في الدوري الإسباني، ليصبح المدرب الأكثر تحقيقًا للفوز في هذه المرحلة من مشواره مع النادي.

وتفوق فليك بفارق انتصار واحد على لويس إنريكي، الذي حقق 62 فوزًا خلال أول 80 مباراة، بينما جاء بيب جوارديولا في المركز الثالث برصيد 61 انتصارًا.

ويؤكد هذا الرقم البداية القوية التي حققها فليك مع برشلونة، بعدما تمكن من تجاوز أرقام مدربين تركوا بصمة بارزة في تاريخ النادي الكتالوني.

مباراة فالنسيا ضد برشلونة

حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على نظيره فالنسيا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد بملعب “مستايا” معقل الخفافيش، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تواجد المهاجم الدولي المصري الشاب حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة ضد فالنسيا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمي للنادي الكتالوني بمنصة “إكس”، ولم يشارك في اللقاء، فيما شارك المالي أليو ديانج لاعب الأهلي السابق مع فالنسيا من بداية اللقاء للنهاية.

أحرز لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 6، قبل أن يعزز فيرمين لوبيز بالهدف الثاني في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا 2-0.

وشهد الشوط الأول إصابة إريك جارسيا واستبداله بزميله جولس كوندي، فيما تم الغاء هدف آخر لنجم برشلونة لامين يامال.

وفي الشوط الثاني، أحرز برشلونة 3 أهداف أخرى جاءت بأقدام رافينيا ي الدقيقة 50 وبيدري في الدقيقة 79 وأخيرا لامين يامال الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 84.

وقدم برشلونة بداية قوية الموسم الحالي، بعدما نجح فى حصد العلامة الكاملة خلال أول 4 جولات، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد12 نقاط.

ونجح الفريق الكتالوني في تسجيل 17 هدفًا خلال مبارياته الأربع الأولى، بينما اهتزت شباكه مرتين فقط، ليؤكد مبكرًا رغبته فى الحفاظ على لقب الليجا ومواصلة نتائجه المميزة.

فى المقابل، يحتل فالنسيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

اليوم السابع