البنك الأهلي يبدأ اليوم تدريباته بدون راحة استعدادًا لسيراميكا

يستأنف اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تدريباته بدون راحة استعداداً للمباراة المقبلة بالدوري، والتي تجمع البنك الأهلي بنظيره سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر البطولة المحلية.

موعد مباراة البنك الأهلي وسيراميكا

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا في تمام الثامنة مساء الاثنين المقبل، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.

البنك الأهلي يفوز على غزل المحلة

كان فريق البنك الأهلي قد تغلب بالأمس على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة.

عاصم صلاح يُعلق على فوز البنك الأهلي

من جانبه، أعرب عاصم صلاح المدرب العام لفريق البنك الأهلي عن سعادته عقب الفوز على غزل المحلة، وقال عاصم صلاح على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: فوز مهم وثلاث نقاط غالية تجعلنا نتقدم خطوات مهمة في جدول الترتيب، استحوذنا على الكرة معظم فترات المباراة وكان هناك عدم تسرع في إنهاء الهجمات، تحدثنا مع اللاعبين بين شوطي اللقاء عن ضرورة تأمين الفوز ومواصلة الضغط على دفاعات المنافس.

أضاف مدرب البنك الأهلي: جميع اللاعبين نفذوا أسلوب وطريقة لعب كابتن أيمن الرمادي وكان معنا لحظة بلحظة بتعليماته وتوجيهاته، أتوجه بالشكر إلى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على دعمه المستمر للفريق وثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، سنغلق ملف مباراة غزل المحلة ونبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا المقبلة.

اليوم السابع