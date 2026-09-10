تشيلسي يتأهل في كأس كاراباو بعد ريماتتودا مثيرة على ليدز يونايتد بنتيجة 6-3

حقق فريق تشيلسي ريمونتادا مثيرة أمام ليدز يونايتد، بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 6-3 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين «كأس كاراباو»، ليحجز البلوز مقعده في الدور المقبل من البطولة.

تشيلسي يحسم التأهل بعد ريمونتادا مثيرة

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما وجد تشيلسي نفسه متأخرًا أمام ليدز، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض بقوة ويقلبوا تأخرهم إلى انتصار كبير، بعدما سجل الفريق 4 أهداف خلال فترة قصيرة ليحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 6-3.

وجاءت أهداف تشيلسي عن طريق كول بالمر «هدفين» في الدقيقتين 53 و55، وبيدرو نيتو في الدقيقة 60، وفالنتين باركو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، بينما سجل ليدز أهدافه عن طريق طارق محرموفيتش في الدقيقة 23، وبرندن آرونسون في الدقيقة 48، ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 75.

ليدز يتقدم بهدف في الشوط الأول

بدأ ليدز المباراة بشكل قوي، ونجح في مباغتة تشيلسي بهدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق طارق محرموفيتش، الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في شباك أصحاب الأرض.

وحاول تشيلسي إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن دفاع ليدز حافظ على تماسكه، لينتهي النصف الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

انتفاضة تشيلسي تقلب موازين المباراة

وفي الشوط الثاني، تغيرت ملامح المباراة تمامًا، حيث نجح تشيلسي في العودة بقوة، قبل أن يحول تأخره إلى تقدم مثير.

وسجل كول بالمر هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و55، ليعيد البلوز إلى أجواء اللقاء، ثم أضاف بيدرو نيتو الهدف الثالث في الدقيقة 60، لتكتمل الريمونتادا الزرقاء.

ورغم نجاح ليدز في تقليص الفارق عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 75، فإن تشيلسي واصل ضغطه وتمكن من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 80، بعدما جاء الهدف عن طريق فالنتين باركو بالخطأ في مرماه، ليحسم أصحاب الأرض بطاقة التأهل.

تشيلسي يتطلع لمواصلة مشواره في كأس كاراباو

ويواصل تشيلسي مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعدما نجح في تجاوز عقبة ليدز في مواجهة اتسمت بالإثارة وتقلبات النتيجة، ليصبح البلوز أمام فرصة لمواصلة المنافسة على لقب البطولة.

تشكيل تشيلسي أمام ليدز

حراسة المرمى: مايك بندرس.

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج، ماكسينس لاكروا، ليفي كولويل.

خط الوسط: مالو جوستو، فالنتين باركو، ريغي واتسون، بيب شافاريا.

خط الهجوم: إستيفاو ويليان، جيمي بينو جيتنز، داني ويلبيك.

تشكيل ليدز يونايتد أمام تشيلسي

حراسة المرمى: ميكائيل زيترر.

خط الدفاع: ميلفين بارد، جيمس جستين، طارق محرموفيتش، ياكا بيول.

خط الوسط: إيثان أمبادو، شون لونجستاف.

خط الهجوم: دانيال جيمس، هاري ويلسون، برندن آرونسون، لوكاس نميتشا.

اليوم السابع