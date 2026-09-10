حمدي فتحي.. الوكرة يسعى للخروج من النفق المظلم أمام الشمال بالدوري القطري

يفتتح فريقا الشمال والوكرة، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري حمدي فتحي، منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري القطري للموسم الحالي 2026-2027، عندما يلتقي الفريقان في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد “البيت”، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

الشمال ضد الوكرة في الدوري القطري

ويدخل الشمال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما جمع 7 نقاط خلال الجولات الثلاث الأولى، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطتين فقط عن السد المتصدر، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من قمة المسابقة.

على الجانب الآخر، يبحث الوكرة عن انتفاضة حقيقية للخروج من النفق المظلم، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة فقط في أول 3 جولات، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وسط ضغوط متزايدة على الفريق بعد البداية المتعثرة.

وتضاعفت معاناة الوكرة عقب الخسارة الثقيلة أمام لوسيل بنتيجة 4-0، في مباراة ظهر خلالها الفريق بصورة متواضعة، خاصة على المستوى الدفاعي، وسط تراجع واضح في أداء لاعبي الوسط والدفاع، ومن بينهم حمدي فتحي.

رباعية لوسيل تزيد أوجاع الوكرة

وكان الوكرة قد تعرض لخسارة قاسية أمام لوسيل برباعية نظيفة، بعدما أنهى منافسه الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، وافتتح فيروزي التسجيل لصالح لوسيل في الدقيقة 12، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ثم عاد فرهاد زافوشي ليعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يتوقف تفوق لوسيل بعد الاستراحة، حيث تمكن زافوشي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 57، ليكمل رباعية فريقه ويعمق جراح الوكرة، الذي بدا عاجزًا عن العودة إلى أجواء المباراة.

حمدي فتحي أمام اختبار صعب

ويترقب حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الظهور مع الوكرة في مواجهة الشمال، بحثًا عن استعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على تجاوز البداية الصعبة في الدوري القطري.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للوكرة، الذي يدرك أن استمرار نزيف النقاط قد يزيد من صعوبة موقفه مبكرًا، بينما يسعى الشمال لاستغلال تراجع منافسه وتحقيق انتصار جديد يبقيه في دائرة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويأمل الوكرة في أن تكون مواجهة الشمال نقطة تحول حقيقية، يستعيد خلالها الفريق شخصيته ويبدأ رحلة تصحيح المسار، خاصة بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام لوسيل في الجولة الماضية.

اليوم السابع