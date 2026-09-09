مفاجأة في ترشيحات الكرة الذهبية.. ريال مدريد وبرشلونة خارج قائمة أفضل فريق

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل فريق في العالم، ضمن جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، في فئتي الرجال والسيدات.

وشهدت قائمة الرجال مفاجأة لافتة بغياب ريال مدريد وبرشلونة، مقابل ترشيح خمسة أندية هي: أرسنال، بايرن ميونخ، بودو غليمت، فلامنغو، وباريس سان جيرمان.

ويأتي هذا الاختيار بعد موسم شهد منافسة قوية على مختلف الجبهات، سواء في البطولات المحلية أو دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس العالم 2026، ما جعل المنافسة على جوائز الكرة الذهبية أكثر إثارة.

ولم يقتصر حضور بايرن ميونخ على قائمة الرجال، إذ ظهر العملاق الألماني أيضا ضمن المرشحين لجائزة أفضل فريق في كرة القدم النسائية.

وضمت قائمة السيدات خمسة أندية هي: برشلونة، بايرن ميونخ، كلوب أمريكا، مانشستر سيتي، وأولمبيك ليون.

في المقابل، غاب ريال مدريد عن قائمة المرشحين في فئة السيدات أيضا.

ومع إعلان القوائم النهائية، تتجه الأنظار إلى حفل الكرة الذهبية لمعرفة هوية الفريقين المتوجين بالجائزتين، في ظل وجود أسماء كبيرة وأندية حققت إنجازات بارزة خلال الموسم الماضي.

وتقام مراسم حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في لندن يوم الاثنين 26 أكتوبر المقبل.

المصدر: RT