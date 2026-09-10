مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، للدخول في معسكرمغلق يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري، لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنجولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027.

جدول مواجهات مصر في مشوار التأهل

توزعت مباريات المنتخب المصري على عدة مراحل ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يستضيف ستاد القاهرة مواجهة الجولة الأولى أمام أنجولا مساء يوم 25 سبتمبر، يليها الانتقال إلى جوبا لملاقاة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، ثم تتواصل المنافسات خلال شهر نوفمبر بمواجهتي مالاوي ذهاباً وإياداً، وتُختتم المرحلة التصفيات في مارس من عام 2027 بمواجهتين أمام جنوب السودان وأنجولا.

مواعيد مباريات المنتخب

1ـ 25 سبتمبر 2026 (الساعة 10:00 مساءً) – ستاد القاهرة الدولي (الجولة الأولى).

2ـ جنوب السودان × مصر: 29 سبتمبر 2026 (الساعة 3:00 عصرًا) – في جوبا (الجولة الثانية).

3ـ الجولة الثالثة.. مصر × مالاوي: 9-17 نوفمبر 2026

4ـ الجولة الرابعة.. مالاوي × مصر: 9-17 نوفمبر 2026

5ـ الجولتين الخامسة والسادسة.. مصر × جنوب السودان/ أنجولا 22-30 مارس 2027

و يلتحق محمد صلاح المحترف في طرابزون سبورت التركي بمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 21 سبتمبر الجاري، في اليوم الرابع من المعسكر الذي ينطلق يوم 17 من الشهر ذاته، استعدادًا لخوض أولى مواجهات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويأتي تأخر انضمام محمد صلاح وأيضا عمر مرموش المحترف في توتنهام الإنجليزي لمعسكر المنتخب بسبب ارتباطهما بمباريات رسمية مع أنديتهما، حيث يخوض محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور التركي مواجهة قوية أمام جالطة سراي يوم 19 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

في المقابل، يخوض عمر مرموش مع توتنهام هوتسبير مواجهة أمام أستون فيلا في اليوم نفسه، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينضم الثنائي إلى صفوف الفراعنة استعدادًا للارتباطات القارية.

اليوم السابع