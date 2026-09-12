مبابى: خسارة نصف نهائى المونديال ليست فشلا.. وزيدان يجسد أناقة فرنسا

تحدث الفرنسى كيليان مبابى، لاعب ريال مدريد الإسبانى، عن مشاركة الديوك خلال منافسات كأس العالم 2026 الأخيرة، بعد خروج منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا فى مباراة نصف النهائى.

وفاز منتخب إسبانيا، بقيادة لويس دي لا فوينتي، على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب دالاس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

وقال مبابى، فى تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول”، بنظرة واقعية عن هذه النكسة، دون أن يصفها بالفشل، وبعد مناقشة مطولة لجائزة الكرة الذهبية والتأمل فى نجاحات باريس سان جيرمان منذ رحيله، تحدث مبابي صراحة عن المنتخب الفرنسي وخيبة أمل كأس العالم الأخيرة.

وأضاف قائد منتخب فرنسا، “لا أعتبرالهزيمة أمام إسبانيا فشلاً، بل خسارة، إسبانيا أدارت المباراة بشكل أفضل، أهنئهم على ذلك، ارتكبنا خطأً فى بداية المباراة، كانت ركلة الجزاء نقطة تحول، لأنه لم يحدث الكثير قبلها، عندما تخسر 1-0 أمام فريق يجيد الاستحواذ على الكرة، يصبح الأمر أكثر تعقيداً، لم نتمكن من تعديل أسلوب لعبنا، ومع ذلك تبقى البطولة تجربة إيجابية. حققنا حلم الفرنسيين، وجعلناهم فخورين، لديهم محبة وحماس لهذا الفريق، وهذا فى حد ذاته انتصار”.

وتابع مبابى حديثه عن المسؤوليات التي تحملها لسنوات عديدة مع المنتخب الوطني، وعن ثقل شارة القيادة، التي سببت الكثير من التوتر فى الماضي قائلا، “من الصعب أن تكون قائدًا، فما بالك بقيادة المنتخب الفرنسي؟ لكنها تجربة رائعة، لقد سمحت لي بالنمو كفرد ضمن المجموعة، مع المنتخب، لطالما كنت الشخص الذي يتطلع إليه الجميع. كقائد، أنت من يجب أن يهتم بالآخرين. يتطلب الأمر الكثير من الطاقة، ولكنه ممتع أيضًا. أحاول أن أبذل قصارى جهدي، فى كأس العالم أنت تقوم بكل شيء تقريبًا، مدير الفريق، ومربي اللاعبين، وأخصائي علم النفس، والقائد ليس لديك الكثير من الوقت لنفسك، لكنك تعرف سبب وجودك هناك، لذا تفعل ما هو ضروري، هل هذا طبيعي بالنسبة لي؟ لا. لطالما كنت منظمًا ومنهجيًا للغاية، لذا، أفترض أن الجميع يعرف ما يجب عليه فعله. نحن بالغون. لكن فى الحياة، لا تسير الأمور على ما يرام دائماً، عندما يشارك عشرون شخصاً أو نحو ذلك لا يمكن أن يكون الأمر مثالياً، وهذا ما يجعله جميلاً”.

وعن زين الدين زيدان المدير الفنى الجديد لمنتخب فرنسا قال مبابى، “لم يعرف أي لاعب في المنتخب الفرنسي شيئًا آخر غير ديدييه ديشامب، نحن متشوقون لمعرفة ما سيحدث، وسنبذل قصارى جهدنا كالمعتاد، ونسعى لتقديم أداء جيد والفوز، وكما هو الحال بالنسبة للكثير من الفرنسيين، يحمل هذا الانتقال للقيادة أهمية خاصة لمبابي، المعجب منذ فترة طويلة بالمدرب الجديد للمنتخب، زيدان هو زيدان بالنسبة للفرنسيين يمثل الكثير إنه أسطورة، إنه زيدان الوطني، إنه يجسد الأناقة والعظمة. لقد صنع التاريخ مع المنتخب كلاعب. لديه لحظات تاريخية لا تُنسى. ربما يكون هو اللاعب الذي يمثل المنتخب الفرنسي خير تمثيل، إنه أحد اللاعبين الذين تجاوزوا الأجيال. لقد ترك بصمة لا تمحى في تاريخ كرة القدم الفرنسية “.

اليوم السابع