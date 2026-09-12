“فيفا” ينفي إقامة نهائي كأس العالم 2030 في المغرب

نفى متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والتي أكد فيها أن مباراة نهائي كأس العالم 2030 التي تستضيفها بلاده إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ستقام في ملعب “الحسن الثاني” في مدينة الدار البيضاء.

وقال لقجع خلال فعالية حزبية في بوزنيقة بالمغرب، يوم الخميس: ستحظى محافظة بن سليمان بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030.

ورد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تصريحات لقجع، قائلاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية يوم الخميس: كما أعلن الاتحاد في الخامس من أغسطس الماضي، سيتخذ “فيفا” القرار المناسب في الوقت المناسب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد نفى ما نقلته صحيفة “التايمز” البريطانية مطلع الشهر الماضي عندما أشارت إلى منح جياني إنفانتينو وعوداً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول إقامة المباراة النهائية في المغرب.

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