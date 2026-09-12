ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الليجا أمام رايو فاليكانو

يستضيف ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لمواصلة مطاردة برشلونة المحترف ضمن صفوفه حمزة عبد الكريم على صدارة الليجا.

الريال ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ورغم البداية القوية لريال مدريد في الموسم الحالي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال أول 3 مباريات بالدوري الإسباني، فإن انتصاراته توقفت بشكل مفاجئ أمام ريال بيتيس، بعدما خسر بهدف دون رد في الجولة الماضية.

وتسببت الهزيمة في تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، متصدر المسابقة.

وقدم ريال مدريد أداءً هجوميًا جيدًا أمام الفريق الأندلسي، وصنع عددًا من الفرص الخطيرة عن طريق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلا أن الفريق عجز عن هز شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 81، نجح الأيرلندي تروي باروت في تسجيل هدف ريال بيتيس، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة، بينما أهدر مبابي فرصة إدراك التعادل بعدما فشل في ترجمة ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع.

وسرعان ما تجاوز ريال مدريد آثار الهزيمة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات على الصعيد الأوروبي، بتحقيق فوز صعب على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره المحلي.

رايو فاليكانو يبحث عن مفاجأة أمام ريال مدريد

على الجانب الآخر، يخوض رايو فاليكانو المواجهة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل مقابل هزيمتين خلال أول 4 جولات، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليجا.

ويأمل رايو فاليكانو في تقديم مباراة قوية أمام ريال مدريد والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه في جدول المسابقة، رغم صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض.

ويعول ريال مدريد على نجمه الفرنسي كيليان مبابي لقيادة الخط الهجومي، بعدما سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم، ويأمل في مواصلة هز الشباك أمام رايو فاليكانو، في المقابل، يمثل سيرجيو كامييو أحد أبرز أسلحة رايو فاليكانو الهجومية، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف آخر، ليصبح مصدر الخطورة الأبرز على دفاع ريال مدريد.

وتحمل مواجهة ريال مدريد ورايو فاليكانو أهمية كبيرة للفريق الملكي، الذي يسعى لمواصلة انتصاراته والمنافسة على القمة، بينما يبحث الضيوف عن مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

اليوم السابع