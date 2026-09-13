جدة تحتضن خليجي 27 على ملعبي مدينة الملك عبدالله ومدينة الأمير عبدالله الفيصل 23 سبتمبر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق في مدينة جدة، يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها السابعة والعشرين “خليجي 27″، التي تستضيفها المملكة حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية – في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية – “إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين، تجسّد ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام، إلى جانب حرصها على كل ما يعزز أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأضاف :”تمثل هذه البطولة مناسبة رياضية عزيزة على أبناء المنطقة، لما تحمله من تاريخ ومكانة خاصة في مسيرة الرياضة الخليجية، وما تجسّده من روابط أخوية راسخة، ويسعدنا في المملكة أن نرحب بأشقائنا مجددًا، في نسخة تكتسب أهمية خاصة لتزامن انطلاقتها مع اليوم الوطني للمملكة، وهي مناسبة غالية نعتز بمشاركة فرحتها مع أشقائنا من دول الخليج، متطلعين إلى بطولة تليق بمكانتها وتاريخها، ومتمنين للمنتخبات المشاركة التوفيق، وللجماهير الخليجية الاستمتاع بمنافسات مميزة في مدينة جدة”.

وتقام منافسات البطولة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وسط استعدادات تنظيمية وتشغيلية متكاملة من اللجنة المحلية المنظمة لاستقبال المنتخبات والجماهير ووسائل الإعلام، تشمل جاهزية الملاعب والمرافق، وعمليات المباريات، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب مختلف الخدمات المصاحبة للبطولة.

يشار إلى أن بطولة كأس الخليج العربي تقام في مدينة جدة لأول مرة في تاريخ البطولة، فيما ستشهد هذه النسخة مشاركة منتخبات السعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، ضمن المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر، والإمارات، والبحرين، واليمن.

الشرق القطرية