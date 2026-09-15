محمد صلاح يتصدر هدافى مواجهات ليفربول وتوتنهام قبل صدام كأس الرابطة

يتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق وطرابزون سبور التركي حاليًا، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول وتوتنهام، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للموسم 2026-2027.ليفربول ضد توتنهام

سجل محمد صلاح 14 هدفًا خلال مواجهاته أمام توتنهام، ليتربع على صدارة قائمة هدافي مباريات الفريقين عبر التاريخ، متفوقًا على أسطورة توتنهام جيمي غريفز الذي سجل 11 هدفًا، بالتساوي مع أسطورة ليفربول إيان راش.

ويأتي هاري كين، مهاجم توتنهام السابق، في المركز الرابع برصيد 9 أهداف، فيما يحتل روجر هانت، أسطورة ليفربول، المركز الخامس بالرصيد نفسه.

قائمة هدافي مواجهات ليفربول وتوتنهام تاريخيًا:

1- محمد صلاح – ليفربول – 14 هدفًا

2- جيمي غريفز – توتنهام هوتسبير – 11 هدفًا

3- إيان راش – ليفربول – 11 هدفًا

4- هاري كين – توتنهام هوتسبير – 9 أهداف

5- روجر هانت – ليفربول – 9 أهداف

وتأتي صدارة محمد صلاح لهذه القائمة لتؤكد بصمته التهديفية اللافتة في مواجهات ليفربول وتوتنهام، بعدما نجح في هز شباك السبيرز في مناسبات عديدة خلال مسيرته مع الفريق الإنجليزي.

ويدخل ليفربول مواجهة توتنهام بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام فولهام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بينما يسعى توتنهام للخروج من أزمته وتحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بعد تعادلين وخسارتين خلال أول أربع جولات.

ويأمل ليفربول في مواصلة مشواره القوي في كأس الرابطة، البطولة التي يسعى للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزًا بالمسابقة.

اليوم السابع