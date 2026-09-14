إلتشي ضد الريال.. مورينيو: لا أملك عصا سحرية.. وديوماندي عليه بذل جهد مضاعف

تحدث البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن المواجهة التى تجمع فريقه أمام إلتشي فى العاشرة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» للموسم 2026-2027.

إلتشي ضد الريال

ويستضيف ملعب «مانويل مارتينيز فاليرو» مواجهة ريال مدريد وإلتشي، وسط حضور جماهيري يصل إلى نحو 36 ألف متفرج، فى لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي لمواصلة نتائجه القوية فى المسابقة.

وقال مورينيو، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى للمباراة، “نريد الفوز غدا، وأود أن نلعب بشكل جيد ونحقق النقاط الثلاث، من الصعب المراهنة على الضغط العالي طوال 90 دقيقة، وهذا ليس أسلوبنا الخالص، هناك عدد قليل من الفرق التى تفعل ذلك، المهم هو معرفة كيفية التصرف، سواء كنا فى وضعية هجومية عالية أو فى حالة تراجع إلى الخلف، لا أحب الكتل الدفاعية المتأخرة، ولكن يجب أن نكون فعالين في كل الأوضاع دون التضحية بجودة اللاعبين، لا أملك قدرة سحرية لتحديد موعد محدد، الهدف هو التحسن في كل حصة تدريبية، وأعتقد أنه كلما قضى الفريق وقتًا أطول معًا وحافظ على استقراره، أصبحت قدرته على الظهور بقوة أكبر أثق تمامًا في معرفة اللاعبين بإمكانياتهم البدنية، عندما تملك يومين فقط بين المباريات، يتوجب عليك الاستماع إلى الفرق الطبية والمتخصصة وتحليل البيانات لنقرر التشكيل الأنسب دون المخاطرة بأحد.”.

عن فينيسيوس جونيور الفترة الأخيرة قال مورينيو، “النسخة الأفضل من فينيسيوس تكون عندما يسجل الأهداف، التمريرات الحاسمة والعمل لصالح الفريق أمور مهمة للغاية، وهو يفعل ذلك بشكل ممتاز، ولكن هناك جانب آخر لفينيسيوس، وهو الذي يواجه المرمى ويسجل من فرصة واحدة، هو يحتاج فقط إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي مجددًا.

عن موقف يان ديوماندي من المشاركة قال مدرب ريال مدريد: ” لا ينقصه أي شيء، لو كان في فريق آخر، لكان أساسيًا ويشارك طوال 90 دقيقة، لكنه هنا في تشكيلة قوية للغاية تضم فينيسيوس، وبراهيم دياز، وأردا جولر، ورودريجو، كلمة “لاعب أساسي مطلق” صعبة للغاية في ريال مدريد.

مباراة إلتشي ضد الريال

ويدخل ريال مدريد المباراة بحثًا عن تحقيق فوز جديد وتعزيز رصيده في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما جمع 12 نقطة خلال أول 5 جولات، محققًا 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة.

في المقابل، يأمل إلتشي في استغلال عاملي الأرض والجمهور والخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، خاصة أنه لم يحقق أي فوز حتى الآن، واكتفى بحصد نقطتين من تعادلين، مقابل 3 هزائم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يأتي إلتشي في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين.

اليوم السابع