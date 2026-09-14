الأهلي السعودي يبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا أمام باختاكور الليلة

يبدأ فريق الأهلي السعودي حملة الدفاع عن لقبه القاري، عندما يستضيف باختاكور الأوزبكي، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

ويدخل النادي الأهلي المواجهة بطموحات كبيرة، بعدما نجح في التتويج بلقب البطولة في آخر نسختين، ليؤكد حضوره بقوة على الساحة الآسيوية، ويبحث الفريق السعودي عن انطلاقة جديدة تمنحه دفعة قوية في مشوار الحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي.

الأهلي ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويحمل الأهلي ذكريات مميزة في البطولة القارية، بعدما توج باللقب في نسخة 2025 على حساب كاواساكي الياباني، قبل أن يواصل تفوقه في النسخة التالية ويحصد اللقب عام 2026 على حساب ماتشيدا الياباني، ليصبح هدفه الآن مواصلة الهيمنة على البطولة والاحتفاظ بالكأس للمرة الثالثة تواليًا.

وتصب نتائج المواجهات السابقة أمام الأندية الأوزبكية بشكل نسبي في صالح الأهلي، حيث التقى الفريق السعودي مع أندية أوزبكستان في 13 مباراة سابقة بالبطولات الآسيوية، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 5 هزائم وتعادل وحيد.

وسجل الأهلي 23 هدفًا خلال هذه المواجهات، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، وهو ما يعكس تقاربًا نسبيًا في نتائج الفريقين خلال المواجهات الآسيوية السابقة، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السعودية.

الأهلي يبحث عن بداية قوية أمام باختاكور

وعلى الرغم من تذبذب نتائج الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث خاض الفريق 7 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، فإن الفريق يدخل مواجهة باختاكور بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ضربة البداية القارية.

ويأمل الأهلي في تحقيق انتصار مريح أمام ضيفه الأوزبكي، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، إلى جانب امتلاكه قائمة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وحسم المواجهة.

ويبرز في صفوف الأهلي عدد من النجوم، على رأسهم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، والبرازيلي روجر إيبانيز ومواطنه جالينو، إلى جانب الفرنسي فالنتين أتانجانا، والسنغالي إدوارد ميندي، وزكريا هوساوي.

باختاكور يسعى للخروج بنتيجة إيجابية ضد الأهلي

في المقابل، يدخل باختاكور الأوزبكي المباراة بحثًا عن نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، خاصة أن الفريق يمتلك خبرة كبيرة في المشاركة بالبطولات الآسيوية، ويأمل في تحقيق بداية تمنحه دفعة قوية في مشواره بدور المجموعات.

ويقدم باختاكور مستويات جيدة على المستوى المحلي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوزبكي، بفارق نقطتين فقط عن صاحب الصدارة، وهو ما يعكس الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

ويعتمد الفريق الأوزبكي على مجموعة من اللاعبين المميزين، يأتي في مقدمتهم العراقي أيمن حسين، ومواطنه بشار رسن وزيد تحسين، إلى جانب البرازيلي فلاماريون والنيجيري ستيفن تشينيدو، فضلًا عن عدد من العناصر المحلية.

ويسعى باختاكور إلى استغلال خبرته في المنافسات القارية والظهور بصورة قوية أمام حامل اللقب، سواء بتحقيق الفوز أو العودة إلى أوزبكستان بنقطة ثمينة.

في المقابل، يرفع الأهلي شعار الفوز ولا شيء سواه، من أجل توجيه رسالة قوية إلى منافسيه في بداية مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة.

اليوم السابع