محمد الغازي حكما لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة غدا فى الدوري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولي محمد الغازي لإدارة مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة غدا في الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد، ويستهدف الفريق حصد النقاط الثلاث أمام أبو قير للأسمدة لمواصلة الضغط على فرق الصدارة.

في المقابل، يخوض أبو قير للأسمدة، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة، المباراة بهدف تقديم أداء قوي أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالمسابقة.

ويمتلك أبو قير للأسمدة 3 نقاط فقط من 4 مباريات، بعدما حقق الفوز في لقاء وتلقى 3 هزائم، ويأمل بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي والعودة بنتيجة تمنحه دفعة قوية خلال الجولات المقبلة.

اليوم السابع