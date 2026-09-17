موقعة ليفربول وتشيلسى تتصدر مواجهة الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية

أجريت مساء الأربعاء، قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي 2026 – 2027، والتي أسفرت عن مواجهة من العيار الثقيل ستجمع ليفربول مع تشيلسي.

قرعة الدور الرابع من كأس كاراباو

وستقام مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وتتصدر مواجهة ليفربول مع تشيلسي في ملعب “انفيلد”، مواجهات الدور الرابع من كأس كاراباو.

وجاءت مواجهات الدور الرابع على النحو التالي:

ليفربول × تشيلسي

فليتوود × أرسنال

مانشستر سيتي أو نورويتش سيتي × برايتون

إيفرتون × نيوكاسل يونايتد

سندرلاند × برينتفورد

برادفورد سيتي × بيتربورة

فولهام × كريستال بالاس

بورنموث × أستون فيلا

اليوم السابع