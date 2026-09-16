البريكان ينقذ الأهلي من الخسارة أمام باختاكور في الوقت القاتل

أنقذ فراس البريكان فريقه الأهلي من الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة التي أقيمت على ملعب الأهلي بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفرض الأهلي أفضليته خلال الشوط الأول، وصنع عددًا من الفرص أمام مرمى الفريق الأوزبكي، إلا أنه لم ينجح في استثمارها، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، فاجأ باختاكور أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق فلاماريون عند الدقيقة 86، قبل أن يظهر البريكان في الوقت القاتل ويسجل هدف التعادل عند الدقيقة 90+3، مانحًا الأهلي نقطة في مستهل مشواره القاري.

ويستعد الأهلي، بطل آخر نسختين بقيادة مدربه ماتياس يايسله، لمواجهة الوصل الإماراتي خارج أرضه يوم 12 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

جريدة الرياض