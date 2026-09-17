يوفنتوس يواجه نيميجين فى الدورى الأوروبى بحثًا عن بداية قوية

يستهل فريق يوفنتوس الإيطالي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي، عندما يستضيف نيميجين الهولندي في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب “أليانز ستاديوم”، في مواجهة يسعى خلالها العملاق الإيطالي لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

يوفنتوس يبحث عن بداية مثالية في الدوري الأوروبي

وأوقعت قرعة مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، فريق يوفنتوس في مواجهة ريال سوسيداد وسيلتا فيجو الإسبانيين وألكمار ونيميجين الهولنديين ورين الفرنسي الذي يضم نجم الأردن موسى التعمري وفرينسفاروش المجري وأومونيا القبرصي وهبوعيل بئر السبع الصهيوني.

ويبحث يوفنتوس عن التتويج بأول لقب قاري كبير له منذ عام 1996، في الوقت الذي يأمل فيه الفريق في استعادة توازنه سريعًا بعد الخسارة أمام ساسولو بنتيجة 3-2، الأحد الماضي، والتي كانت الأولى له في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويدخل يوفنتوس المباراة بقيادة لوسيانو سباليتي، الذي يسعى لإيجاد الحلول المناسبة لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق، وفي مقدمتها قائد الفريق مانويل لوكاتيلي والدولي الأمريكي ويستون ماكيني.

ويطمح سباليتي إلى قيادة يوفنتوس لاستعادة نغمة الانتصارات، بعدما جاءت الخسارة أمام ساسولو عقب تحقيق الفريق فوزين وتعادل، لتصبح مواجهة نيميخن فرصة مهمة للعودة إلى المسار الصحيح.

على الجانب الآخر، يعود نيميجين للمشاركة في إحدى البطولات الأوروبية الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام يوفنتوس على ملعبه في تورينو.

ويشارك الفريق الهولندي في الدوري الأوروبي بعدما ودع الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا أمام بودو جليمت، كما يعيش نيميجين فترة من تراجع النتائج، حيث حقق انتصارًا واحدًا فقط خلال آخر 6 مباريات رسمية، بينما يسعى الفريق الهولندي إلى تقديم مباراة قوية أمام يوفنتوس والخروج بنتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره.

اليوم السابع