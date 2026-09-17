ملوك الأسيستات.. محمد صلاح يزين قائمة أفضل صناع الأهداف فى أوروبا

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، جذب الأنظار منذ انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أثبت قدراته الهجومية وصناعته للفرص إلى جانب سجله التهديفي المميز.

واصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، جذب الأنظار منذ انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أثبت قدراته الهجومية وصناعته للفرص إلى جانب سجله التهديفي المميز.

محمد صلاح.. ملك مصري بين عمالقة صناعة الأهداف عالميًا

نجح محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، في تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات بالدوري التركي، ليؤكد حضوره الهجومي مع فريقه الجديد، كما يمتلك تمريرة حاسمة منذ بداية مشواره مع طرابزون سبور.

وكشف موقع PopFoot عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في كرة القدم العالمية منذ عام 2020، والتي شهدت تواجد محمد صلاح في المركز الثالث، بعدما قدم 100 تمريرة حاسمة خلال 343 مباراة، بمعدل 0.29 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

ولا يتفوق على قائد منتخب مصر في القائمة سوى البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي تصدر الترتيب برصيد 121 تمريرة حاسمة خلال 385 مباراة، والبلجيكي كيفين دي بروين، الذي جاء ثانيًا بـ105 تمريرات حاسمة في 276 مباراة.

ويعد محمد صلاح اللاعب الأفريقي الوحيد ضمن قائمة أفضل 10 صانعي أهداف منذ عام 2020، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ومن بينهم الفرنسي كيليان مبابي الذي حل رابعًا برصيد 95 تمريرة حاسمة خلال 365 مباراة، كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل الألماني جوشوا كيميتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور، اللذين جاءا خلف محمد صلاح في التصنيف.

ويواصل النجم المصري تقديم بصمته الهجومية مع طرابزون سبور، حيث شارك في 7 مباريات بمختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي، ونجح في صناعة هدف حتى الآن، ويمتد عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور حتى عام 2028، بينما تبلغ قيمته السوقية حاليًا 22 مليون يورو.

اليوم السابع