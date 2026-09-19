موناكو يتخطى لانس 2 – 1 ويتصدر الدوري الفرنسي

واصل موناكو انطلاقته القوية في الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزًا مثيرا على حساب ضيفه لانس بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب «لويس الثاني»، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

موناكو يواصل انتصاراته بالدوري الفرنسي

وبدأ موناكو المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 32 عن طريق باريس برونر، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.

وحاول لانس العودة إلى اللقاء خلال الشوط الثاني، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 57 عن طريق ماتيو أودول، الذي هز شباك موناكو بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها فلوريان توفان.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، سجل جوناثان جراديت لاعب الضيوف هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 84، ليمنح فريق الإمارة هدف الفوز والنقاط الثلاث.

ورفع موناكو رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم، بينما تجمد رصيد لانس عند 4 نقاط في المركز العاشر.

اليوم السابع