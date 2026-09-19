ميسي ورونالدو.. من الأسرع فى الوصول لـ100 هدف بعد الرحيل عن أوروبا؟

واصل الأسطورتان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة الأرقام القياسية حتى بعد مغادرتهما كرة القدم الأوروبية، بعدما نجح كل منهما فى تسجيل 100 هدف مع ناديه الحالي.

ميسي ورونالدو في سباق الأرقام

وصل ميسي للهدف رقم 100 بقميص إنتر ميامي خلال مباراته رقم 115 مع الفريق الأمريكي، فى حين بلغ رونالدو المئوية مع النصر بعد 113 مباراة فقط.

بذلك يتفوق النجم البرتغالي بفارق مباراتين على منافسه الأرجنتيني من حيث عدد المباريات التي احتاجها للوصول إلى 100 هدف، لكن الأرقام التفصيلية تكشف فروقًا أخرى مثيرة بين تجربتي الثنائي.

ليونيل ميسي.. تأثير استثنائي مع إنتر ميامي

انتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي بعد فترة قصيرة من قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يضيف الكرة الذهبية الثامنة إلى خزائنه، في إنجاز تاريخي.

كانت التوقعات ضخمة للغاية، باعتبار أن وصول ميسي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم شكّل واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ المسابقة.

لكن النجم الأرجنتيني لم يحتج إلى وقت طويل لإثبات قدراته، بعدما سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع خلال ظهوره الأول مع إنتر ميامي.

منذ ذلك الحين، تحول ميسي إلى عنصر أساسي في نجاحات النادي، وساهم في تحقيق عدد من الألقاب، من بينها أول بطولة لكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في تاريخ إنتر ميامي.

بلغ ميسي هدفه رقم 100 مع الفريق في 115 مباراة فقط، لكنه لم يعتمد بصورة كبيرة على ركلات الجزاء، إذ سجل 5 أهداف فقط من علامة الجزاء، مقابل تقديمه 58 تمريرة حاسمة.

بيكهام: ميسي يستحق الكرة الذهبية

أشاد ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، بميسي عقب وصوله إلى الهدف رقم 100 مع الفريق، وذلك بعد تسجيله في نهائي كأس الأبطال أمام كروز أزول.

قال بيكهام: “أعتقد أنه عندما تراه يفعل أشياء كهذه الليلة، عندما تراه يقدم كأس العالم الذي قدمه، فليس من قبيل الصدفة أن يتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى.”

أضاف: “الأمر ليس محض صدفة لأنه ربما كان أفضل لاعب في البطولة. لقد كان عامًا رائعًا.”

تابع: “أن يؤثر على كأس العالم وكل مباراة بالطريقة التي فعلها، فهذا أمر مميز. لا يوجد أحد في سن 39 يفعل ذلك ويفعله على هذا المستوى.”

أردف: “إنه يستحق أن يُرشّح لجائزة الكرة الذهبية. في رأيي، يجب أن يفوز بها.”

اختتم حديثه قائلًا: “لديك لاعبون رائعون هناك مثل هاري كين، وكيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وغيرهم. لكن كما تعلم، عندما نتحدث عن ليو، فأنا أكبر داعميه.”

كريستيانو رونالدو.. 100 هدف مع النصر في مباريات أقل

على الجانب الآخر، واصل كريستيانو رونالدو تألقه التهديفي مع النصر، بعدما سجل هدفه رقم 100 بقميص النادي السعودي في 113 مباراة، أي قبل ميسي بمباراتين فقط.

انضم المهاجم البرتغالي إلى النصر خلال منتصف موسم 2022-2023، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022، وبعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد خلال فترة ثانية شهدت جدلًا واسعًا.

رغم تقدمه في العمر، حافظ رونالدو على معدله التهديفي المرتفع، وأصبح يقترب من الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته الاحترافية.

لكن المقارنة بين ميسي ورونالدو أول 100 هدف لكل لاعب تكشف اختلافًا واضحًا في طريقة الوصول إلى هذا الرقم، ففي الوقت الذي سجل فيه البرغوث 5 ركلات جزاء فقط، أحرز الدون 26 هدفًا من علامة الجزاء.

كما يتفوق ميسي بفارق كبير في عدد التمريرات الحاسمة، بعدما صنع 58 هدفًا لزملائه مقابل 20 تمريرة حاسمة لرونالدو خلال الفترة التي شهدت تسجيل أول 100 هدف لكل منهما.

سباق الـ100 هدف.. ميسي ورونالدو يواصلان كتابة التاريخ خارج أوروبا

بحسب تقرير لشبكة “Planet Football” العالمية، نستعرض مقارنة بين أول 100 هدف لميسي مع إنتر ميامي ووصول رونالدو إلى نفس الإنجاز مع النصر:

ليونيل ميسي في إنتر ميامي

عدد المباريات: 115

المدة منذ الظهور الأول: 3 سنوات وشهر واحد و25 يومًا

الأهداف: 100

ركلات الجزاء: 5

التمريرات الحاسمة: 58

دقائق لكل هدف: 95.44

دقائق لكل هدف غير جزاء: 100.4

دقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 60.4

كريستيانو رونالدو في النصر

عدد المباريات: 113

المدة منذ الظهور الأول: سنتان و7 أشهر ويوم واحد

الأهداف: 100

ركلات الجزاء: 26

التمريرات الحاسمة: 20

متوسط الدقائق لكل هدف: 99.2 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف ليس من ركلة جزاء: 135.2 دقيقة

اليوم السابع