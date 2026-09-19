الأهلي السعودي يواجه صن داونز فى معركة حاسمة بكأس الإنتركونتيننتال

يخوض الأهلي السعودي مواجهة قوية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فى الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2026، في لقاء يسعى خلاله «الراقي» لمواصلة مشواره في البطولة وتجاوز عقبة بطل جنوب أفريقيا.

صن داونز ضد الأهلي

وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، وسط ترقب جماهيري كبير، فى مواجهة تجمع بين بطل آسيا وممثل القارة الأفريقية، حيث يبحث الأهلي عن تحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية فى مشواره بالبطولة العالمية.

ويدخل الأهلي اللقاء معتمدًا على قوته الهجومية، وفى مقدمتها المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي يعول عليه الفريق لقيادة الخط الأمامي واستغلال الفرص أمام مرمى أصحاب الأرض، فى الوقت الذي يسعى فيه الفريق لتحسين مستواه الدفاعي بعد استقبال 2.2 هدف فى المتوسط خلال مبارياته الأخيرة.

وحقق الأهلي انتصارين فى آخر خمس مباريات بمختلف البطولات، ما يجعله مطالبًا بالظهور بصورة أكثر تماسكًا أمام صن داونز، خاصة مع أهمية المواجهة وحاجته إلى خطف بطاقة العبور إلى المرحلة التالية.

وفى المقابل، يخوض صن داونز المباراة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، معتمدًا على الحالة الفنية الجيدة التى يعيشها الفريق، بعدما حقق أربعة انتصارات فى آخر خمس مباريات، ويعول جهازه الفني على المهاجم برايان ليون لإرباك دفاع الأهلي.

ويمتلك صن داونز سجلًا قويًا على ملعبه في الدوري الجنوب إفريقي، إذ لم يتعرض للهزيمة هناك منذ مايو 2024، لتصل سلسلة مبارياته المتتالية دون خسارة إلى 34 مباراة، بينها 31 انتصارًا و3 تعادلات.

وواصل الفريق الجنوب إفريقي سجله القوي بعدما حقق الفوز على سيويليلي بنتيجة 3-0 خلال سبتمبر 2026، ليؤكد صعوبة مواجهته على أرضه، ويضع الأهلي أمام اختبار قوي في بريتوريا.

وتمنح هذه السلسلة التاريخية أهمية إضافية للمواجهة، إذ سيكون الأهلي أمام فرصة لكسر صمود صن داونز على ملعبه، في مباراة تتطلب تركيزًا كبيرًا في التعامل مع الضغط الجماهيري، إلى جانب الحذر من القوة الهجومية لأصحاب الأرض.

اليوم السابع