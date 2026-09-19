منتخب مصر للكرة الشاطئية يواجه الإسكندرية وديًا استعدادًا لتصفيات أفريقيا

يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أولى مبارياته الودية اليوم السبت، عندما يلتقي منتخب الإسكندرية ضمن معسكره التدريبي المغلق المقام حاليًا بالمحافظة الساحلية، والذي يمتد خلال الفترة من الخميس 17 سبتمبر وحتى الثلاثاء 22 من الشهر ذاته.

وتأتي هذه المواجهة فى إطار تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي يتضمن تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، يعقبها خوض تجربة ودية ثانية أمام فريق الترسانة البحرية غدًا الأحد 20 سبتمبر، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأعلن أحمد عبد الرازق، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، قائمة المنتخب لمعسكر الإسكندرية الذي سينطلق الخميس المقبل 17 سبتمبر حتى 22 من الشهر نفسه في إطار الاستعداد لتصفيات التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها فى السنغال والمؤهلة لكأس العالم فى البرازيل 2027.

وجاءت قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية كالتالي:

وضمت قائمة منتخب مصر كلاً من: محمد فوزي (الترام)، عبد العزيز صباح (فاركو)، محمد السيد وهيثم عاطف (نرهادو)، إبراهيم حسن وعبد الرحمن شافعي (الرواد)، حسان محمد (بهتيم)، مصطفى أحمد (أمبروزو)، أحمد شحات (مركز شباب أبو حماد)، عبد القادر قدورة (بورفؤاد)، كريم سيد (المقاصة)، الحسيني طه (مصر للتأمين)، إسماعيل بهجت (بنها)، حسام باولو (سمنود)، أحمد تمساح (كسكادا)، محمد عبد النبي (أورانج)، عبد الرحمن حميدو (أطفيح)، محمد سيد (جمارك بورسعيد)، وحسن شوبكي عيسى وإيهاب أحمد علي (الألومنيوم).

من جانبه، أكد أحمد عبد الرازق شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة وشوقي غريب المدير الفني للاتحاد على الدعم والمساندة المستمرة لمنتخب الكرة الشاطئية قبل خوضه التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالسنغال والمؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة 2027 في البرازيل.

وأضاف عبد الرازق أن منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يضم بين عناصره الخبرة والشباب وتوليفة مميزة من اللاعبين الذين يطمحون في العودة للمنافسة على البطولات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع