«احترموا الملك المصري».. هنري يرد على منتقدي محمد صلاح بعد تألقه فى تركيا

أشاد الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا، بالمستوى الاستثنائي الذي ظهر به النجم المصري محمد صلاح في مباراته بالدوري التركي بقميص طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه لانتصار كبير على جالاتا سراي.

وقدم محمد صلاح عرضاً رائعاً مع طرابزون سبور، بعدما سجل هاتريك وصنع هدفًا، ليقود فريقه لتحقيق فوز عريض على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في واحدة من أبرز مباريات الجولة بالدوري التركي.

هنري: محمد صلاح لم يكن المشكلة في ليفربول

وقال تييري هنري، فى تصريحات نقلتها صحيفة “Haber61” التركية تعليقًا على تألق النجم المصري، “يمكنك أن ترى بوضوح أن محمد صلاح لم يكن المشكلة فى ليفربول، ربما كانت هناك مشكلة داخل الإدارة التنفيذية للنادي، لكن ليس الملك المصري.”

وأضاف أسطورة أرسنال، “تخيل أن يكون أول هاتريك لك فى الدوري التركي أمام جالاتا سراي، أحد أكبر الأندية التركية، عليك فقط أن تمنح محمد صلاح الاحترام الذي يستحقه.”

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وكان محمد صلاح قد غادر صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لينتقل إلى طرابزون سبور ويبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي، بعد سنوات حافلة بالإنجازات والألقاب مع النادي الإنجليزي.

محمد صلاح يتألق مع طرابزون سبور

وتمكن النجم المصري من توجيه رسالة قوية لمنافسيه مع فريقه الجديد، بعدما لعب الدور الأبرز في الانتصار على جالاتا سراي، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف، ليحظى بإشادة واسعة عقب المباراة، كان من أبرزها تصريحات تييري هنري.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ طرابزون سبور يسجل هاتريك أمام جالاتا خلال مباراة بالدوري التركي على ملعب الفريق، بينما يُعد هذا الهاتريك الأول لمحمد صلاح على مستوى الأندية منذ نحو 4 سنوات، عندما سجل ثلاثية بقميص ليفربول أمام رينجرز الإسكتلندي في أكتوبر 2022، في المباراة التي شهدت تسجيله أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وحقق محمد صلاح رقمًا مميزًا آخر، بعدما أصبح أول لاعب أجنبي يسجل في أول 3 مباريات متتالية له على ملعب طرابزون سبور منذ موسم 2000-2001، كما بات اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال أول 3 مباريات له على ملعب الفريق منذ ذلك الموسم، برصيد 6 أهداف، بعدما سجل هدفًا أمام جنتشليربيرليجي، وثنائية ضد إسطنبول باشاك شهير، قبل أن يضيف ثلاثية كاملة في شباك جالاتا سراي.

وحصل محمد صلاح على تقييم 10/10 من شبكة “SofaScore” العالمية، بعدما قدم مباراة استثنائية أمام جالاتا سراي، ولمس النجم المصري الكرة 54 مرة خلال مشاركته، وسدد 4 كرات، منها 3 على المرمى تحولت جميعها إلى أهداف، بينما بلغت قيمة الأهداف المتوقعة، كما قدم صلاح تمريرتين مفتاحيتين، ونجح في تنفيذ 3 مراوغات من أصل 4 محاولات، إلى جانب فوزه بـ7 صراعات ثنائية من أصل 13، ليؤكد تفوقه البدني والفني خلال اللقاء.

وبهاتريك جالاتا سراي، رفع محمد صلاح رصيده إلى 9 مساهمات تهديفية خلال 6 مباريات فقط في الدوري التركي هذا الموسم، بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.