رمضان صبحي ممنوع من التدريبات الجماعية أو أي نشاط رياضي خلال فترة إيقافه

أكد مصدر أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز السابق، بات ممنوعاً من ممارسة أي نشاط رياضي أو المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال فترة إيقافه، بعد تأييد عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات فى قضية المنشطات، عقب رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من اللاعب.

وأوضح المصدر أن لوائح الإيقاف تنص على عدم السماح للاعب الموقوف بالمشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة العقوبة، وهو ما يمنع رمضان صبحي من خوض التدريبات الجماعية أو التواجد فى تدريبات الفريق داخل أي ملعب.

تجميد عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

وكان «اليوم السابع» قد كشف أن إيقاف رمضان صبحي أدى أيضًا إلى تجميد عقده مع بيراميدز، بعدما أصبح اللاعب موقوفًا عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم طوال فترة العقوبة، رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى عام 2028.

وبالتالي، لا يحق لرمضان صبحي الانتظام في تدريبات اي فريق أو المشاركة في أي نشاط رياضي مع النادي خلال فترة الإيقاف، كما أن أي نادٍ يسمح للاعب الموقوف بالمشاركة في نشاط رياضي بالمخالفة للوائح قد يكون عرضة للعقوبات المقررة من الجهات الرياضية المختصة.

اليوم السابع