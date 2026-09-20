تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال فى الدوري الإسبانى

أعلن الجهاز الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى التشكيل الرسمى لمواجهة أتلتيكو مدريد، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب “ميتروبوليتانو”، في الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد

ـ حراسة المرمى: يان أوبلاك

ـ الدفاع: جوني – كريستيان روميرو – دافيد هانكو

ـ الوسط: اليكس بينا – كانج إن لي – جوناثان ديفيد

ـ الهجوم: جوليانو سيميوني – أديمولا لوكمان

تشكيل ريال مدريد

ـ حراسة المرمى: تيبو كورتوا

ـ الدفاع: دينزل دومفريس – إبراهيما كوناتي – دين هوييسن – مارك كوكوريلا

ـ الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر

ـ الهجوم: جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

ويسعى ريال مدريد، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتجنب أي تعثر قد يمنح برشلونة، متصدر جدول الترتيب، فرصة لتوسيع الفارق، في ظل المنافسة القوية على قمة الليجا منذ بداية الموسم.

وفى المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني المباراة بحثًا عن الفوز على غريمه والتقدم عليه فى جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد فى الوصافة برصيد 15 نقطة.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر آخر مواجهة جمعته بريال مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة 3-2 خلال شهر مارس الماضي، بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في المباريات الست التي سبقتها أمام الملكي، محققًا انتصارين مقابل 4 تعادلات.

أتلتيكو مدريد ضد الريال

ويبحث ريال مدريد عن مواصلة تفوقه في الديربي، بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين أمام أتلتيكو مدريد بمختلف المسابقات، لكنه لم يتمكن من تحقيق 3 انتصارات متتالية أو أكثر أمام غريمه منذ عام 2013، عندما حقق 10 انتصارات متتالية.

وعلى ملعب أتلتيكو مدريد، تبدو المواجهات أكثر صعوبة على الفريق الملكي، بعدما خسر ريال مدريد 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج ملعبه أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني، مقابل فوز وتعادل، وذلك بعدما تعرض لهزيمة واحدة فقط خلال زياراته الـ20 السابقة، حقق خلالها 12 انتصارًا و7 تعادلات.

ويمتلك أتلتيكو مدريد أطول سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه في ديربيات أندية العاصمة، برصيد 6 انتصارات، بينما نجح ريال مدريد في حصد نقاط خلال 8 من آخر 9 ديربيات خاضها خارج ملعبه، بواقع 4 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

اليوم السابع