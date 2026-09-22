مواعيد مباريات المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا.. أنجولا بالقاهرة ورحلة لجنوب السودان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن الجدول الزمني والمواعيد الرسمية للمواجهتين المرتقبتين ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار حرص الجهاز الفني على توفير أقصى درجات التركيز والاستعداد البدني والذهني للاعبين لضمان تحقيق انطلاقة قوية ومؤثرة في مشوار التصفيات القارية.

موعد مباراة مصر وأنجولا في القاهرة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات باستضافة منتخب أنجولا على أرضه وجمهوره، حيث تقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 في تمام الساعة العاشرة مسائاً بتوقيت القاهرة، ويحتضن أحداث اللقاء استاد القاهرة الدولي في اختبار افتتاحي هام للفراعنة.

موعد مباراة جنوب السودان ومصر في جوبا

وفي إطار الجولة الثانية من التصفيات، يشد المنتخب الرحال خاضعاً لرحلة خارجية صعبة لمواجهة منتخب جنوب السودان في عاصمته جوبا، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ليكون الفريق على موعد مع مواجهة قوية خارج الديار.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فتقد، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، والنجم محمد صلاح. وفي الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.

اليوم السابع