رياضية
إبنة الرئيس التركي تحتفل بهاتريك محمد صلاح في مرمى جالاتا سراي (فيديو)
انتشر، خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لإبنة الرئيس التركي إسراء رجب طيب أردوغان، وهي تهتف للاعب الدولي المصري محمد صلاح عقب قيادته فريق طرابزون سبور للفوز على منافسه جالاتا سراي برباعية نظيفة، ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي موسم 2026-2027.
وأظهرت مقاطع متداولة إسراء أردوغان وهي تتفاعل مع أهداف طرابزون وتشارك الجماهير هتافاتها لصلاح، إلى جانب زوجها وزير الخزانة والمالية التركي السابق برات ألبيرق.
واحتضن ملعب “بابارا بارك” معقل رفقاء محمد صلاح مباراة طرابزون سبور ضد جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري التركي الممتاز، اليوم السبت.
وسجل صلاح أول هاتريك له في الدوري التركي، بالإضافة إلى صناعته لهدف آخر.
وكالة سبوتنيك