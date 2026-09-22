محاولات فى الأهلى لتجهيز ياسر إبراهيم للمشاركة أمام الزمالك

يبذل الجهاز الفني لفريق الأهلي محاولات لتجهيز ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، للحاق بمواجهة الزمالك المقبلة، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة حالة ياسر إبراهيم خلال فترة التوقف الحالية، مع وضع برنامج تأهيلي وتجهيزي للاعب بهدف الوصول به إلى أفضل حالة بدنية قبل موعد القمة، في ظل رغبة الجهاز في الاستفادة من جميع عناصر الفريق.

عموتة يترقب جاهزية ياسر إبراهيم للقمة

ويواصل ياسر إبراهيم تنفيذ برنامجه التأهيلي وفق رؤية الجهاز الطبي والفني، على أن يتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والمباراة وفقًا لمدى جاهزيته خلال الأيام المقبلة.

وتأتي محاولات تجهيز مدافع الأهلي في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لاستغلال فترة توقف الدوري في إعداد جميع اللاعبين، خاصة قبل العودة إلى المنافسات الرسمية وخوض مواجهة الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل خوض القمة أمام الزمالك، ثم افتتاح مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اليوم السابع