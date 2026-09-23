دينا تنتزع أول ميدالية نسائية سعودية في الأسياد الآسيوية

كتبت لاعبة فريق السعوديَّة للكاراتيه، دينا مصطفى، اسمها بأحرف من نور في تاريخ الرياضة السعوديَّة، بتحقيقها أوَّل ميدالية نسائيَّة للمملكة في تاريخ الدورات الآسيويَّة، إثر حصولها على الميدالية البرونزيَّة في دورة الألعاب الآسيويَّة العشرين «ناغويا 2026»، أمس الأحد.

وجاء فوز دينا بالبرونزيَّة بعد أنْ قلبت تأخُّرها في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتها بالنيباليَّة أروكا غورونغ من 0 – 3 إلى 8 – 7، في منافسات وزن 68 كجم، معلنة بذلك حصولها على أوَّل ميداليَّة سعوديَّة نسائيَّة في تاريخ الدورات الآسيويَّة للكبار.

فيما أضاف زميلها سعود البشير الميداليَّة البرونزيَّة الثانية للسعوديَّة في الدورة، إثر فوزه على النيبالي تامانغ بثنائية نظيفة، ضمن منافسات وزن 60 كجم.

وكان البشير قد تأهل لهذا الدور بفوزه على التايلندي سيواكون مويكثونغ بالأفضليَّة بعد تعادلهما 5 – 5، وخسارته أمام الكويتي عبدالله شعبان 8 – 11، وفوزه على القيرغيزستاني كاليكوف 10 – 2.

وفي منافسات الكاراتيه اليوم الاثنين، يلاقي اللاعب محمد العسيري نظيره من منغوليا عند الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت اليابان ضمن مواجهات دور الـ 16 لوزن تحت 67 كجم، فيما تواجه زميلته رنا فياض (وزن فوق 68 كجم) نظيرتها من الأردن عند الثانية والنصف ظهرًا.

أقيمت أمس الأحد، منافسات اليوم الأول للسباحة في طوكيو، بمشاركة عماد الزبن، وزيد السراج في سباق 100م حرة، وعلي العيسى في سباق 100م ظهر.



وأنهى الزبن تصفية السباق بزمن 49.81 ثانية، لتُقرر على إثرها اللجنة المنظمة دخوله في سباق الفرصة الثانية لذات المسافة لتحديد المتأهلين للنهائي، إلَّا أنَّ الطاقم الفني للزبن قرر عدم المشاركة؛ بسبب قصر فترة الاستشفاء بين السباقين والبالغة 15 دقيقة، ولأهميَّة إراحته للسباقات الأخرى، فيما اختتم السراج السباق بزمن 50.49 ثانية، والعيسى بزمن 57.35 ثانية.

ويواصل الثنائي السراج والزبن مشاركتهما في الدورة بوجودهما في تصفيات سباق 50م حرة، الذي يقام عند العاشرة من صباح اليوم الاثنين.

الرماية تدشن مشاركتها بالسكيت

يفتتح فريق السعوديَّة للرماية مشاركته في تصفيات اليوم الأول لمسابقة السكيت بالدورة الآسيويَّة، بداية من العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت اليابان، في ميدان الرماية بمدينة آيتشي ناغويا.

ويمثل الأخضر اليوم كلٌّ من الرماة: الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد الحربي.

جريدة المدينة