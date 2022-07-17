بعد استئناف الهلال في قضية كنو.. الأمير يكشف مفاجأة بشأن تغيير نص قانوني في مواد مركز التحكيم والتسوية





كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير مفاجأة بتغيير نص قانوني في مواد مركز التحكيم والتسوية بعد تقديم الهلال استئناف في قضية كنو حسب قوله.

ونشر الأمير مستندات عبر حسابه الرسمي تويتر وكتب :لماذا قام مركز التحكيم والتسوية بتغيير النص القانوني للمادة ٢٩ والخاصة بالتدبير والوقتي وأضاف نص غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الاخرى في هذا الوقت بالذات ؟، اضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانوني لأنه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر.

وتابع: ‏نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لديهم ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة ٢٩ من القواعد الاجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها.

وبسؤاله من أحد المتابعين هل تم التعديل قبل قضية كنو أم بعد رد قائلا: بعد بدء إجراءات استئناف قضية كنو.

البيان