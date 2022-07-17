مجمع الفقه الإسلامي السوداني: التقاتل تحت راية القبلية مخالف





يطالب المجمع بمراجعة الحق وعدم التمادي، لجهة أنّ التقاتل تحت راية القبلية مخالف.

طالب مجمع الفقه الإسلامي في السودان، الجميع إلى الرجوع إلى الحق والتمسّك بالتعايش السلمي، ومراجعة الحقّ وعدم التماديّ فيه.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن المجمع ممهورًا بتوقيع عبد الرحيم آدم، الأحد.

ودعا المجمع الجميع إلى الامتثال لأمر الله والندم على ما حصل والتوبة منه والإصرار على عدم العودة إليه.

وقال المجمع إنّ دعوة التقاتل باسم القبلية والجهوية دعوة جاهلية يرفضها ديننا الحنيف، موضحًا أنّ التقاتل تحت هذه الرايات مخالف للمبادئ الإسلامية.

والجمعة، انفجرت الأوضاع بولاية النيل الأزرق، ما أسفر عن 33 شهيدًا وعددًا من الجرحى.

باج نيوز