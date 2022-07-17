تجمع المهنيين: اتفاقية جوبا ولدت ميتة وسالت معها الدماء أنهاراً





قال تجمع المهنيين إن آلة القتل الممنهج لن تتوقف في تنفيذ جرائمها ومذابحها المروعة في كل أنحاء السودان، ما لم تتوقف محاولات الابتزاز الرخيص في إيجاد مبررات لمحاورة القاتل بدلاً عن كشفه وفضح جرائمه.

و أضاف التجمع في بيان حول الأحداث التي يشهدها إقليم النيل الأزرق : لن ننعي في تجمع المهنيين إتفاقية سلام جوبا التي ولدت ميتة، وسالت معها الدماء أنهاراً في مناطق النزاعات ولم يحصد الأبرياء منها سوى الموت والتشريد والتهجير القسري، فقد أعلنا منذ البداية أن هذه الإتفاقية لا تعالج جذور الأزمة، وأنها تحولت إلى محاصصة المستفيد الأول منها قادة الحركات المسلحة ودعاة التسوية والمتضرر الأكبر منها المواطن في مناطق النزاعات والذي تم تجاهله مع أنه صاحب المصلحة الحقيقي في عملية السلام.

وتابع: هاهو واقع المجازر يؤكد أن من خططوا لإختطاف ملف السلام بإبعاده عن أصحاب المصلحة والمدنيين وعن جذور الازمة، شركاء في القتل الجماعي والفردي أمس واليوم وربما غداً.

و أوضح التجمع أن ما يحدث في النيل الازرق قد حدث من قبل في مناطق مختلفة من السودان ولن يتوقف ما لم يتم عزل المجرمين وإبعادهم عن المشهد والتعامل معهم كقتلة يجب القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات العاجلة قصاصاً لتلك الدماء.

باج نيوز