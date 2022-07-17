أردوغان يزور طهران الإثنين تلبية لدعوة رئيسي





يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية للعاصمة الإيرانية طهران، يومي 18 – 19 يوليو/ تموز الجاري، تلبية لدعوة رئيسها إبراهيم رئيسي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، أن أردوغان ورئيسي سيترأسان، الثلاثاء، الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى.

الاجتماع الذي سيشارك فيه الوزراء المعنيون من كلا البلدين، سيناقش العلاقات التركية الإيرانية بكافة جوانبها، وسبل تطوير التعاون الثنائي.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، من المقرر أن يناقش أردوغان ورئيسي قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

ومن المنتظر أيضا على هامش الزيارة، أن يشارك الرئيس التركي إلى جانب نظيريه الإيراني والروسي فلاديمير بوتين، في النسخة السابعة من القمة الثلاثية في إطار مسار أستانة حول الملف السوري، والذي سيعقد في طهران أيضا.

وأفاد بيان دائرة الاتصال أن القمة الثلاثية ستناقش مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا على أمن المنطقة، وفي مقدمتها تنظيمي “واي بي جي/ بي كي كي” و”داعش” الإرهابيين، والجهود المتعلقة بالحل السياسي في سوريا.

كما سيبحث المجتمعون في القمة الثلاثية، الوضع الإنساني والعودة الطوعية للاجئين السوريين.

وعلى هامش القمة الثلاثية، من المقرر أن يجري أردوغان مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي بوتين.

العربيه نت