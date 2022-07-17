بيان بشأن الأحداث بإقليم النيل الأزرق





اصدرت اللجنة الفنية لمجلس الامن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بيانا بشان الأحداث بإقليم النيل الأزرق وفيما يلى تورد سونا نص البيان :-

قال تعالى في محكم تنزيله : ” من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ” صدق الله العظيم

إجتمعت اليوم الأحد الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ م بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن وبحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي ، بحثت اللجنة الموقف الأمني في عموم البلاد بما فيها الأحداث المؤسفة الأخيرة بإقليم النيل الأزرق التي راح ضحيتها نفر كريم من المواطنين وتضررت جراءها بعض الممتلكات الخاصة والعامة . تترحم القوات المسلحة على من فقدنا من شهداء أكارم وتتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين . وتأمينا للبلاد وحفظا لسلامة أمنها الوطني قررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع الأتي : ١. التأمين على الإجراءات التي اتخذتها لجنة امن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة . ٢. توجيه النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تمهيدا للمحاسبة . ٣. على لجنة أمن الإقليم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتنة والمحرضين على أعمال العنف . ٤. تعزيز القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة والإستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل حالات التفلت والإعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة .

وكالة سونا