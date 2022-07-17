حميدتي: الشرطة جاهزة لمتطلبات المرحلة القادمة





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بهيئة قيادة الشرطة بحضور الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد وزير الداخلية المكلف مدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة د.مدثر عبد الرحمن نصرالدين نائب المدير العام المفتش العام.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة) تلقى حميدتي تهاني عيد الأضحى المبارك من قيادة الشرطة، وأكد جاهزية قوات الشرطة لمتطلبات المرحلة القادمة، مشيدا بجهودهم وجاهزيتهم في بسط الامن والاستقرار في ربوع البلاد.

صحيفة الصيحة