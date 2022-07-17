مبارك الفاضل يطالب بإقالة حاكم النيل الأزرق و إعلان حالة الطوارئ





وصف رئيس حزب الأمة مبارك المهدي ما يحدث في النيل الأزرق من عنف وقتل بين الفونج والهوسا بالمؤسف جداً و أعتبر أن ما يحدث هو احد نتائج اخطاء اتفاق جوبا وادارة الفترة الانتقالية بتعيين احد منسوبي حركة مسلحة ليس لديه اي سند قاعدي.

وأشار إلى أن الوالي سعى لتغيير الهيكل الاداري الاهلي التاريخي حتي يجد لنفسه ناخبين.

وطالب في تغريدة له على تويتر بإعلان حالة الطواريء وحظر التجوال في ولاية النيل الازرق فورا لحقن الدماء واعفاء الوالي وتعيين والي من السلك الاداري للضباط الاداريين.

باج نيوز