شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تزوجت واكتشفت ان زوجها مدمن أفلام فاضحة وسكران فماذا تفعل؟





قدمت الاخصائية الاجتماعية فاطمة الطيب مادة توعوية لكل النساء اللاتي تزوجن واكتشفن بعد الزواج أن أزواجهن مدمنين على بعض العادات السيئة.

وبحسب ما شاهدة محررة موقع النيلين فقد طالبت الاخصائية النساء اللاتي يعنين من إدمان أزواجهم على السكر أو مشاهدة الأفلام الاباحية بضرورة مساعدتهم على الاقلاع عن هذه العادات.

وذكرت في حديثها أن أغلب النساء يردن أزواج مثل أبائهم ولذلك يتعرضن للصدمة في بداية مشوار الحياة الزوجية.

وطالبت فاطمة النساء بضرورة الوقوف مع أزواجهم حتى يتجازوا هذه التجربة القاسية بالعلاج المتواصل, كما حذرت من اتباع سياسة التهديد مع الرجال.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين