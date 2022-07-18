شاهد بالفيديو.. المذيع السوداني الشهير محمد محمود “حسكا” وعروسته الإعلامية المعروفة يتبادلان الأحضان في ليلة فرحهما وسط أجواء رومانسية





بارك أهل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الزواج للمذيع الشهير محمد محمود “حسكا” وعروسته الصحفية والإعلامية المعروفة سماح عبد الصادق.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد شكل زواج الثنائي حدثاً بارزاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتي اهتم روادها بخبر زفافهما نهاية الأسبوع الماضي.

وتناقلت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور ومقاطع فيديو من فرح المذيع والإعلامية, حيث نشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو ظهر فيه العروسين وهما يتبادلان الأحضان في لحظة رومانسية.

وتمنى المتابعين السعادة للمذيع المحبوب وزوجته, حيث انهالت التهانئ والتبريكات للعروسين من خلال التعليقات التي وصلت لأكثر من ألف تعليق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين