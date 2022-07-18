أمر بحظر وتقييد التجمهر والمواكب بمحلية كسلا





أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا في اجتماعها الطارئ اليوم برئاسة والي الولاية المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله عقب الأحداث التي شهدتها مدينة كسلا ، أمرا بحظر وتقييد التجمهر والمواكب بالطرق والأماكن العامة بأحياء محلية كسلا وأسواقها المختلفة التي يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة.

ويسري الأمر داخل حدود محلية كسلا اعتبارا من اليوم الاثنين وذلك إلى حين صدور أمر آخر.

وحذر الأمر كل شخص يخالف الأمر الصادربأنه سيعاقب بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

وكالة سونا