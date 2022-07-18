جعفر: السجن والغرامة بانتظار المحرّض على التحرّش.. وهذه عقوبة البلاغ الكيدي





أكد المحامي جعفر جمل الليل أن عقوبة مَن حرّض أو ساعد على ارتكاب جريمة التحرش، أو اتفق على ارتكاب جريمة تحرش بأي صورة كانت؛ يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة، وذلك بناء على المادة السابعة فقرة 1 من نظام التحرش، وهي السجن بمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف أن العقوبة تزيد في حال العودة لمدة خمسة سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال. وختم بقوله: مقدم بلاغ كيدي عن جريمة تحرش أو من ادّعى كيدياً بتعرضه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التحرش بناء على المادة السابعة فقرة 3.

مزمز