شاهد بالفيديو.. خلال حفل حضره جمهور غفير.. الفنان المثير للجدل عبد الله ود دار الزين يشبك مع فني “الساوند” الخاص به…يصفه بالفاشل ويتوعده بمصير صعب





تناقلت عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة وتابعه المئات.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن المقطع الذي أحدث ضجة واسعة بطله الفنان المثير للجدل عبد الله علي الشهير باسم عبد الله ود دار الزين.

الفيديو أظهر الفنان وهو يشتبك مع فني “الساوند” الخاص به, حيث هاجمه هجوم قوي ووصفه بالفاشل وسط ضحكات الجمهور الغفير المتواجد بالحفل.

كما هدده وتوعده بمصير صعب للغاية, حيث قال له في حديثه الذي رصدته محررة موقع النيلين (سماعاتك ديل الا تمش بيهم الحواشة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين