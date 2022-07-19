شاهد بالفيديو.. فنان سوداني معروف يقدم فاصل من الرقص المثير مع زوجته في ليلة زفافهما





تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاضافة لبعض الناشطين مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة.

وعلى الرغم من أن الفيديو قديم إلا أن الصفحات والناشطين قاموا بتداوله من جديد بعد مرور سنوات طويلة عليه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن بطل المقطع المتداول هو الفنان المعروف فارس أرباب والذي ظهر وهو منتشي وفي قمة سعادته في ليلة زفافه.

أرباب قدم فاصل من الرقص المثير للجدل مع عروسته, وذلك على أنغام أغنية (الليلة مالي) للفنان انصاف مدني التي أحيت الحفل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين