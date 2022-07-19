تعزيزات عسكرية تصل النيل الأزرق وكسلا





أعلنت السلطات عن وصول تعزيزات أمنية إلى ولايتي النيل الأزرق وكسلا اللتان شهدتا أحداث عنف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد إعلام المكتب الصحفي للشرطة، اليوم الثلاثاء، إنّ التعزيزات الأمنية من قوات الاحتياطي المركزي، وصلت عبر طيران الشرطة إلى المناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بتلك الولايات.

وأشار إلى أنّ الخطوة، تأتي في إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع بإرسال تعزيزات عسكرية لتلك المناطق، وأنّ القوات باشرت مهامها فور الوصول وساهمت في إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الولايات مما عزز على استتباب الأمن وسط المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

صحيفة الصيحة