وصول 32 من مصابي أحداث النيل الأزرق لمستشفيات بالخرطوم





وصل اليوم ٣٢ من مصابي ألاحداث التى شهدتها ولاية النيل الأزرق بينهم حالة وفاة داخل الطائرة التى أجلت المصابين الي الخرطوم عبر القاعدة الجوية وتم نقلهم بالاسعافات الى عدد من مستشفيات بالخرطوم لتلقي العلاج .

وكان في استقبالهم بالقاعدة الجوية الدكتور جرهام عبدالقادر وزير الإعلام و الثقافة و الدكتور احمدآدم بخيت وزير الرعاية الاجتماعية و العميد طيار ركن طلال محي الدين مدير العمليات والتدريب بقاعدة الخرطوم الجوية.

وقال الدكتور آدم بخيت وزير الرعاية الاجتماعية في تصريحات صحفية بالقاعدة الجوية ان اللجنة العليا للطوارئ الصحية والإنسانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي اتخذت عددا من الخطوات و التدابير لاحتواء الأحداث وهناك جهودا كبيرة تمت بولاية النيل الأزرق (الدمازين) بغرض اجلاء المصابين وتقديم الخدمات الصحية و الإنسانية للمصابين و في معسكرات النزوح الذين تعرضوا للأحداث وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الولاية لاحتواء الموقف في النيل الأزرق. ومن جانبه أكد الدكتور جرهام عبدالقادر وزير الإعلام و الثقافة ان أجهزة الدولة تعمل بجدية مع احداث ولاية النيل الأزرق لتجاوزه الازمة وقدم الدعوة للشعب السوداني بعدم الانجرار وراء القبلية و العنصرية داعياً للالتفاف والنظرفي مصلحة الوطن ،مناشدا المنظمات و الخيرين بضرورة دعم مواطني النيل الأزرق بالمساعدات الإنسانية خاصة بعد استقرار الأوضاع بالنيل الأزرق. والي ذلك أكد الدكتور نادر الطيب مدير مركز عمليات الطواريء بوزارة الصحة الاتحادية ان هناك تنسيق مع وزارة الصحه بالنيل الأزرق لاجلاء المصابين من المدنيين و العسكريين ،كاشفا عن إرسال فريق طبي من الاختصاصيين باقسام مختلفة لتقديم الإسناد الطبي لوزارة الصحة الولائية الي جانب إرسال أدوية بلغت خمسة طن ،مشيرا الي معدات طبية ستصل اليوم لتقديم الخدمات داخل ولاية النيل الازرق.

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