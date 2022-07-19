لجان المقاومة تُحدد موعد تشكيل المجلس الثوري





كشف عضو في تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عن تحركات لقيادة حوار بين مكونات سياسية بينها حركات الكفاح المسلح ـ غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وقال إنه جرى تكوين لجنة من أجل مباشرة الحوار بين مكونات الحرية والتغيير والحزب الشيوعي والحركات غير الموقعة.

وأبدى العضو ـ الذي فضل حجب اسمه، ترحيب لجان المقاومة بآلية وحدة قوى الثورة، وقال إنها لاتبحث عن تسويات سياسية وهدفها الأساسي هو إسقاط الانقلاب، وتوقع نجاح الآلية لجهة تضع اللاءات الثلاث (لاتفاوض ـ لاشراكة ـ لاشرعية) كخلفية لعملها، وقال: بعد الفراغ من توحيد قوى الثورة سيتم تشكيل المجلس الثوري.

صحيفة الحراك السياسي