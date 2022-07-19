رسائل من رحم المزاح.. جونسون “يهدد” بإرسال معارضيه للفضاء





مزحة لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون حملت في طياتها رسائل لمعارضيه من المحافظين في وقت يشارف فيه على وداع منصبه.

صحيفة “ديلي ميل” المحلية ذكرت أن جونسون أضحك الحاضرين خلال زيارة في لينكولنشاير عندما تحدث عن إرساله معارضيه من المحافظين إلى الفضاء.

وكان جونسون يزور سلاح الجو الملكي البريطاني كونينجسبي في لينكولنشاير عندما استقل طائرة من مقاتلات تايفون بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني.

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وأظهر مقطع مصور جونسون فيما كان يشير بإبهامه إلى الأعلى داخل قمرة القيادة لطائرة تايفون المقاتلة. في صورة تذكر بمشهد للنجم الأمريكي توم كروز في أحدث أفلامه “توب جن”.

وكشف مقطع مصور جديد كيف كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعيدًا برحلته على متن الطائرة الخميس الماضي حتى إنه قارن بين وقته في تلك الرحلة الجوية والوقت المضطرب الذي قضاه في المقر الحكومى.

وقال رئيس الوزراء، الذي لم يتبق من مدته في المنصب سوى 7 أسابيع، للجمهور في معرض فارنبورو للطيران كيف أدّى “بعض الأعمال البطولية الصعبة، إن لم تكن مذهلة”.

لكنه أقر بأن الوقت قد حان الآن “لتسليم الضوابط بسلاسة إلى شخص آخر” بينما يواصل نواب حزب المحافظين معركتهم لاستبداله.

مزحة

وفي كلمته، ألقى جونسون الضوء على تمرد حزب المحافظين الذي دفعه للخروج من داونينج ستريت، وأضاف في حديثه هذا الصباح: “أترك لكم تخيل من أرغب في هذه المرحلة بإرساله إلى الفضاء”.

وأظهر مقطع فيديو جونسون، الذي استقل الطائرة بصحبة قائد الجناح بول هانسون، في أثناء تقديمه عرضًا لقدرات الطائرة وهو يحلق فوق الغيوم بينما يشير بإبهامه إلى طائرة مجاورة.

وفي وقت سابق، دافع جونسون عن ميراثه السياسي وقال في مجلس العموم، مساء الإثنين، إنه أتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، واتخذ القرارات الصحيحة في القضايا الكبرى.

وفي إشارةإلى الدعم البريطاني لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، قال جونسون: “إذا صح أن شعبيتي في شوارع كييف أكثر منها في كنسينجتون (حي في لندن) في الوقت الراهن، فإن ذلك سببه شجاعة وحكمة هذه الحكومة في أن تكون بريطانيا أول دولة أوروبية تمد أوكرانيا بالأسلحة”.

العربيه نت