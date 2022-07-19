الشرطة: التداعيات التي صاحبت أحداث النيل الأزرق في بعض الولايات خرجت عن السلمية





قالت قوات الشرطة إن ما شهده إقليم النيل الأزرق من أحداث خلال الأيام الماضية وما صاحب ذلك من تداعيات في بعض الولايات خرجت عن السلمية ولنحرفت إلى التخريب والتعدي على الممتلكات العامة، والخاصة ، والفوضى سلوك مخالف للقانون ويهدد الأمن وسلامة المواطنين.

وأكدت القوات بيان اطلع عليه “باج نيوز” قدرتها على تطبيق القانون على الكافة بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والنظامية دون تعسف أو تهاون وتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث وإتلاف المرافق العامة والخاصة للعدالة دون محاباة أو تمييز وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق التام مع النائب العام .

وأضافت “كما تدعو رئاسة قوات الشرطة المواطنين للتمييز بين التعبير السلمي والفوضى وعزل المتفلتين والمخربين للحفاظ على السلم الإجتماعي كما تهيب بلجان الأمن بالولايات بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك”.

وتابعت “تثمن رئاسة قوات الشرطة الدور الكبير لقيادات الإدارة الأهلية في كافة ربوع السودان في رتق النسيج الإجتماعي وإسناد السلطات لحفظ الأمن والطمأنينة”.

باج نيوز