جبريل يكشف تفاصيل مشاركته في اجتماعات بنيويورك





وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم مشاركته في اجتماعات المائدة المستديرة للتنمية المستدامة بنيويورك مؤخراً بالناجحة والمفيدة.

وقال إنه عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع عدد من المسؤولين عن التنمية المستدامة، على رأسهم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمنية محمد المسؤولة عن ملف التنمية المستدامة، حيث تم النقاش معها عن شؤون السودان والتقى بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات، التي ناقش خلاله القضايا التي تخص أطفال السودان.

وقال في تصريح صحفي عقب عودته للبلاد، إن تقرير السودان الثاني الطوعي الذي تم تقديمه في الاجتماعات وجد الإشادة الكبيرة من المشاركين والمناقشة الجادة من كل الشركاء، وتم خلالها نقاش الأجندة الخاصة بالتنمية للعام 2030م، وأضاف قائلاً: قدمنا الدعوة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة السودان واستجابت لذلك، مشيراً لمشاركة د. أمين صالح يس وكيل التخطيط بوزارة المالية في الاجتماعات.

صحيفة الصيحة