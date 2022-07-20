الحرية والتغيير توجه دعوة لجميع لجان المقاومة





تقول قوى الحرية والتغيير إنّ شدّ البلاد من الأطراف والمحاولات المستمرّة من الإنقلابيين والقوى الظلامية للّعب في مساحات القبلية هو تكتيك خبيث يعمل عليه الإنقلابيون.

دعت الحرية والتغيير جميع لجان المقاومة في السودان والقوى المدنية للتوقيع، وتوحيد الصـفّ للتحرّك العاجل والسريع ضد الحرب الأهليـة والاقتتال في البلاد.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأشارت الحرية والتغيير إلى أنّ إلمخرج من الأزمة الحالية هو إسقاط الانقلاب وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب.

وقالت الحرية والتغيير إنّ إسقاط الانقلاب هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحالة من السيولة الأمنية وحالة اللا دولة وحالة صنع واجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات فيما بينها ليوفر الانقلابيون مسوغات ومبررات لاستمرار الحكم العسكري للمحافظة على مصالح العسكر.

باج نيوز