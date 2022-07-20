هذا ما فعله وزير سعودي مع صانع محتوى كال له الاتهامات





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصانع محتوى سعودي غاضب من وزير الاتصالات، وظهر الشاب الذي اشتُهر بصناعة محتوى الألعاب منفعلاً بسبب ضعف شبكة الإنترنت في الموقع الذي يسكنه بمدينة خميس مشيط.

ووجه الشاب خطابًا مرئيًّا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو خطاب استهجنه الكثيرون، فيما قابله وزير الاتصالات عامر السواحة برحابة صدر، وعَقَد معه اجتماعاً، أوضح من خلاله الكثير من الخطوات والإجراءات والخدمات التي تُمكِّنه من الحصول على خدمات إنترنت مميزة. وفقاً لموقع “سبق” السعودي.

وأوضح مقطع الفيديو الذي بثه صانع المحتوى أنه كان يشكو من ضعف تغطية الإنترنت، لكنه انفعل في شكواه، ثم عاد بفيديو اعتذر فيه عن انفعاله، وبرره بأنه خرج عن طوره، وفي لحظة غضب. ومن خلال مقاطع أحرى بثها الشاب أكد تواصل الكثير من شركات الاتصالات معه، كما تواصلت معه الوزارة، وتمت دعوته ليقابل الوزير بشكل مباشر، ويشرح له مشكلته مع الإنترنت.

ونشر صانع المحتوى تفاصيل لقائه مع وزير الاتصالات مبينًا رحابة صدر الوزير، واهتمامه بمشكلته؛ إذ بيَّن له الإجراءات التي عليه أن يقوم بها للحصول على أفضل خدمات إنترنت له بوصفه صانع محتوى، منها خدمات إنترنت لقطاع الأعمال كونه صانع محتوى، وكذلك طرق تقديم شكوى ضد الشركات التي تقصر في الخدمة.

ومن خلال مقاطع الفيديو التي نشرها صانع المحتوى خلال رحلته من خميس مشيط إلى الرياض أبدى أسفه عن لحظات الغضب وانفعاله نظير حُسن تعامل الوزير معه، ورحابة صدره، مؤكدًا ندمه واعتذاره عما بدر منه.

صحيفة البيان